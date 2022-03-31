Kirada beyan dönemi sona eriyor

Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren kira beyannamesi için son güne gelindi.

Geçen yıl konut ve iş yerinden kira geliri elde edenler için beyan dönemi bugün sona eriyor.

Mükellefler, yıl içinde konuttan elde ettikleri gelir 7 bin liranın üzerinde ise vergiye tabii olacak.

İş yerinden ise 53 bin liranın üzerinde kira getirisi sağlanması halinde vergi ödenecek. Bu tutarın altında gelir elde edenler vergiden muaf olacak.

Mükelleflere beyanname kolaylığı

Vergi hesaplanırken istisnalar ve gelirlerin düşülmesi gerekiyor. Konutta sadece tek mesken için istisna uygulanacak. Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan faydalanamayacak.

Mükellefler beyannamelerini, Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden temin edebiliyor, tahakkuk eden vergiyi ödeyebiliyor.

Sistem hızlı, güvenilir ve masrafsız bir şekilde beyanname gönderme imkanı sağlıyor. Mükelleflerin sistemi kullanma zorunluluğu bulunmuyor.

Gelir vergisi 2 taksitte ödenebilecek. İlk taksit için 31 Mart, ikinci taksit için de 1 Ağustos'a kadar ödeme yapılabilecek.