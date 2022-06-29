Kirayı artırmak isteyen ev sahibi su sayacını söktürdü

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde 2 yıldır kiracı olarak ikamet eden Orhan Atik, ev sahibi ile kira anlaşmazlığı yaşandı.

Ev sahibiyle yaptığı kontrat üzerine 2 yıl TÜFE üzerinden kira artışı yapan Atik, bu sene ev sahibinin kirayı TÜFE oranlarının üzerinde artırmak istediğini ve buna karşı çıktığını, ardından ise ev sahibinin kendisinden ay sonuna kadar evi boşaltmasını istediğini ileri sürdü.

Atik, ev sahibinin kendilerini çıkarabilmek için çabaladığını söyledi. DHA’nın haberine göre; 1 gün önce kendi adına olan su aboneliğini iptal ettirip su sayacını söktüren ev sahibi, elektriği de kesmekle tehdit etti.

“Bebeğimizi yıkarken bir anda sular gitti”

2 yıl önce daireyi 1200 liraya kiraladıklarını, ilk yıl sonunda da yaklaşık yüzde 40 artış yaptıklarını belirten Orhan Atik, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“Ev sahibim kışın geldi, abartılı bir şekilde ÜFE- TÜFE'nin üzerinde bir kira zammı istedi, bunu kabul etmedik. Aşağı yukarı ortalama yüzde 40 oranında bir zam yapıldı. Daha sonra aramalar başladı, dün de aradı beni tehdit etti, sonra telefonu yüzümüze kapattı. Dün de bebeğimizi yıkarken bir anda sular gitti. Köpükle kaldı benim oğlum, bu çok zoruma gitti.

"Çok kanıma dokundu”

Aşağı inip baktığımda ASAT su saatini sökmüş ev sahibinin talimatıyla. Ben bir baba olarak dün yaşadığımı hiçbir babanın yaşamasını istemem. Yani gerçekten çok kanıma dokundu.”

Evlerinin bulunduğu sitede, bazı ev sahiplerinin 25 bin liraya evlerini internet üzerinden ilan vererek kiralamaya çalıştığını anlatan Atik, "Herkes kafasına göre kiraya veriyor, bir standart yok. Ev sahiplerinin vicdanına kalmış." dedi.