Kırıkkale'de otomobil devrildi: 4 yaralı
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
TÜRKİYE 16.04.2022, 19:54
İsmail A. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında inşaat halindeki bir petrol istasyonunun girişine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Yılmaz Ö., Enes İ. ve Mustafa Ş. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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