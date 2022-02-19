Kırklareli'de üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti
Kırklareli'nde bir orman işçisi, kepçenin çarptığı ağacın üzerine devrilmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE 19.02.2022, 16:34
Çağlayık köyündeki ormanlık alanda Ş.U. yönetimindeki kepçenin çarptığı ağaç, orman işçisi Mustafa Hızır'ın üzerine devrildi.
Diğer işçilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Hızır, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hızır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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