Kırklareli'nde 84 düzensiz göçmen yarı çıplak halde bulundu
Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a geçtikleri sırada sınır güçleri tarafından yarı çıplak halde bırakılan 84 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
TÜRKİYE 18.04.2022, 10:23
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde jandarma ekipleri, ormanlık alanda yarı çıplak halde düzensiz göçmenlerin olduğunu fark etti.
AA'nın haberine göre; göçmenlerin bazılarının soğuk havadan üstlerine çuval ve poşet geçirerek korunmaya çalıştıkları görüldü.
84 göçmen yakalandı
Ekipler; Suriye, Afganistan, Fas, Tunus ve İran uyruklu 84 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yarı çıplak bırakıldılar
Göçmenlerin ifadelerinde, Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a geçtiklerini burada sınır güçleri tarafından değerli eşyaları ve elbiseleri alınarak yarı çıplak halde Türkiye sınırına bırakıldıklarını ileri sürdükleri aktarıldı.
Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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