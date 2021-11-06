Kırklareli'nde bıçaklanarak öldürülen kadın, gözyaşlarıyla defnedildi

Önceden tanıdığı Selçuk Gezici tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürülen İlknur Gökay Tuncel, gözyaşları arasında toprağa verildi.

TÜRKİYE 06.11.2021, 19:51
Kırklareli'nde bıçaklanarak öldürülen kadın, gözyaşlarıyla defnedildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan ve 1 yıl önce evlenen İlknur Gökay Tuncel, önceki akşam iş çıkışı evine gitmek üzere yola çıktı.

Tuncel'in, Fatih Caddesi’nde önceden tanıdığı ve kendisini rahatsız ettiği için şikayetçi olduğu Selçuk Gezici tarafından önü kesildi.

Tuncel'i 3 bıçak darbesiyle öldüren Gezici, kendisini de bıçakla yaraladı. Selçuk Gezici, hastanede tedaviye alındı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ CENAZESİNE KATILDI

İlknur Gökay Tuncel için bugün çalıştığı Lüleburgaz Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye çalışanları, Tuncel'in eşi Caner Tuncel, ailesi ve yakınları katıldı.

"KADINA KARŞI ŞİDDET ARTIK SON BULSUN"

Başkan Gerenli, burada yaptığı konuşmada, artık kadın cinayetlerinin son bulmasını istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Çalışma arkadaşımızı, canımızdan bir parçayı kaybettik. Bitmeyen kadın cinayetlerine, şiddetin her türlüsüne ve nefret diline karşı sessiz bir haykırıştı suskunluğumuz. Artık susmayacağız. 4 Kasım Perşembe akşamı hepimizi derinden yaralayan, yüreklerimizi dağlayan haberle sarsıldık. Belediyemizin gülen yüzü, iyilik meleği İlknur arkadaşımız, bir erkek tarafından canavarca katledilerek yaşamdan koparıldı. Hep televizyonlarda gördüğümüz, üzüldüğümüz, 'yeter' diye haykırdığımız kadın cinayetleri bugün bizim de canımızı hayattan aldı. Artık kelimeler tükendi. Kadına karşı şiddet artık son bulsun. tükendi. Kadına karşı şiddet artık son bulsun.

İlknur ve onun gibi hayatının baharında, erkekler tarafından yaşamdan koparılan kadınları artık koruyalım. Biz İlknur'umuzu koruyamadık. Daha kaç kadının yaşamdan koparılması seyredilecek? Artık bu cinayetleri durdurmak için, bu sosyal buhranı bir an evvel sonlandırmak için yetkililer harekete geçmeli. Daha birkaç gün önce bizlere güler yüzüyle 'günaydın' diyen, bulunduğu Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde insanlara büyük bir mutlulukla yardım eden İlknur'umuz artık yok. Artık yeter.

Kadınların özgürce, korkmadan yaşadığı bir ülke istiyoruz. İstediğimiz çok bir şey değil. Kadınıyla erkeğiyle, herkesin birbirine saygı duyduğu, herkesin birbirinin özgürlüğünü tanıdığı, özgürce nefes alınacak bir ülke istiyoruz. Bu nedenle her geçen gün iliklerimize kadar hissettiğimiz şiddetin ve nefret dilinin son bulması için geçici düzenlemeler değil, devrim niteliğinde kalıcı sosyal politikaların ve toplumsal dönüşümün hayata geçmesini istiyoruz.

Ben buradan ailelere de seslenmek istiyorum. Ne olursunuz özellikle erkek çocuklarınızı sevgiyle, kadın ve erkeğin eşit olduğu bilinciyle yetiştirin. Geçmişte, 'Benim oğluma en iyisi layık', 'Aslan oğlum', 'Erkektir ne yaparsa yeridir' zihniyetiyle yetiştirdiğiniz çocuklar büyüdüğünde İlknur ve hayatının baharında nice kadını yaşamdan koparıyor. Sizin 'Aslan oğlum' diye ataerkil zihniyetle yetiştirdiğiniz çocuklar kendisinin kadınlar üzerinde hakkı olduğunu düşünüyor."

CENAZE ARACININ ARKASINDAN PANKARTLARLA YÜRÜDÜLER

Belediye önündeki törenin ardından İlknur Gökay Tuncel'in cenazesi cenaze aracı ile yaklaşık 500 metre mesafedeki Sokullu Paşa Camii'ne götürüldü. Cenaze aracının arkasından yürüyenler kadınlar, 'Kadın cinayetine son. Öldürülüyoruz artık yeter' yazılı pankart ile 'İsyandayız', 'Yaşamak istiyoruz' yazılı dövizler taşıdı. Camide kılınan cenaze namazına AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İlçe Kaymakamı Salih Yüce ile çok sayıda vatandaş katıldı. İlknur Gökay Tuncel'in cenazesinde eşi Caner Tuncel ile diğer yakınları gözyaşları döktü. Tuncel, namazın ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

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