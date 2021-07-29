Kırmızı bültenle aranan terörist Cimşit Demir, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Irak'ın Kandil alanında sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürüten ve İNTERPOL tarafından kırmızı bülten ile aranan PKK/KCK mensubu Cimşit Demir, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

2009 YILINDA ÖRGÜTE KATILDI

Avrupa'ya kaçış hazırlığında olduğu belirlenen teröristin 2009 yılında Ağrı'dan örgüte katıldığı, bir süre Tendürek Dağı kırsalında faaliyet yürüttükten sonra İran üzerinden Irak'ın kuzeyine geçtiği ve örgütün Hakurk, Gare ve Kandil alanlarında faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

SÖZDE BÖLÜK KOMUTANLIĞI GÖREVİ YAPMIŞ

2014 yılında Kandil yönetimince yapılan görevlendirme kapsamında Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye geçerek 1 yıl süreyle PYD/ YPG saflarında faaliyet gösteren teröristin son olarak Kandil alanında PKK/KCK bünyesinde sözde bölük komutanı olarak görev yaptığı tespit edildi.