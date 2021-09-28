Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
MİT'in Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın sözde merkez komite üyesi "Haydar Varto" kod adlı Karaaslan'ın içinde bulunduğu araca Kamışlı-Haseke anayolu Eli Fero mevkiinde SİHA operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Karaaslan etkisiz hale getirildi.
PKK'ya 1980'li yıllarda katılan Karaaslan, 1990'lı yıllarda Şam'da eğitim aldı, 2000'li yıllarda örgütün sözde Ermenistan temsilciliği faaliyetini yürüttü.
2019'dan bu yana Suriye'de bulunan terörist, örgütte bulunduğu süre içinde Tunceli, Amanos ve Kandil'de sözde yöneticilik yaptı, çok sayıda eylem planladı.
Engin Karaaslan'ın, bugüne kadar Suriye'de etkisiz hale getirilen en üst düzey terörist olduğu öğrenildi.
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