Kırmızı gülün içinde uyuşturucu sevkiyatı
Polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada kırmızı gül ile kamufle edilmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alınarak tutuklandı.
Denizli'de emniyet ekiplerinin 1 aydır takibinde olan uyuşturucu sevkiyatı, polis operasyonuyla engellendi.
İstanbul'dan Denizli'ye getirilen yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı sonrasında Çardak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince şüpheli araç, dakika dakika izlendi.
Hassas burunlu köpekler arama yaptı
Şüpheli aracın, kırmızı ışıkta durmasıyla oerasyon düzenleyen ekipler, aracın sürücüsü M.K. ve yanında bulunan Ş.K.'yı gözaltına aldı. Uyuşturucu madde arama köpekleri ‘Manşet’ ve ‘Arya’ eşliğinde yapılan aramada uyuştucunun gizlendiği yer ekipleri şaşkına çevirdi.
Hediye paketinden uyuşturucu çıktı
Arama köpeklerinin, koltukta bulunan bir çantayı işaret etmesinin ardından çantada yapılan aramada 1 adet kırmızı gülün bulunduğu hediye paketinin içine saklanmış halde 2 kilo 210 gram metanfetamin maddesi ve 5 bin 200 adet uyuşturucu hap ile suçtan elde edilen 3 bin 100 TL nakit para ele geçirildi.
2 kişi tutuklandı
İHA'nın haberine göre, şüpheliler işlemlerinin ardından çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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