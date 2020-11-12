Kırmızı listeye bir çizik daha

PKK/KCK terör örgütünün sözde Tunceli saha sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç etkisiz hale getirildi.

TÜRKİYE 12.11.2020, 15:27 12.11.2020, 15:49
Kırmızı listeye bir çizik daha

Terör örgütü PKK/KCK'ya üst düzey bir darbe daha... Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. 

Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Soylu, terörden arananlar listesinde kırmıız kategoride yer alan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu "Yılmaz" kod adlı terörist İsmail Sürgeç'in Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

"Tebrikler kahramanlar"

Bakan Soylu paylaşımında "Kırmızı listeye bir çizik daha... Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi... Tebrikler Kahramanlar, Allah sizi muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.  

#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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