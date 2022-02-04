Kırşehir'de ambulans devrildi
Kırşehir'in Mucur ilçesinde ambulans devrildi. Ambulansta bulunan sağlık görevlisi yaralandı.
TÜRKİYE 04.02.2022, 13:48
Kayseri'ye hasta bırakan S.Ö. idaresindeki özel bir hastaneye ait ambulans, İstanbul'a dönerken Kırşehir'in Mucur ilçesinde devrildi.
Kazada ambulansta bulunan sağlık görevlisi O.K. yaralandı.
Hastaneye kaldırılan O.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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