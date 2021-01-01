Kırşehir'de DEAŞ operasyonu!



Terör örgütü DEAŞ'a ağır darbe vuruldu!

Aralık ayında 347 zanlı gözaltına alındı, 34 kişi tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'a karşı etkin mücadele sürüyor.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve çatışma bölgeleriyle halen irtibatlarını sürdürdükleri öne sürülen 26 kişinin yakalanması için kent merkezinde 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gece boyu süren operasyonda Irak uyruklu 24 şüpheli gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 2 zanlıyı yakalama çalışması sürüyor.

Adreslerde yapılan aramada, örgütsel doküman ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Öte yandan Örgüte yılın son ayında da nefes aldırılmadı. Teröristlerin eylemleri, güvenlik ekiplerinin operasyonlarıyla engellendi. Aralık ayında 347 zanlı gözaltına alındı, 34 kişi tutuklandı.



