Kısırlaştırıldıktan sonra sokağa bırakılan köpek öldü
İstanbul'da kısırlaştırılan bir köpek dikişleri patlamış halde sokakta bulundu. Köpeği kanlar içinde görenler veterinere götürdü. Gözetim altında tutulması gereken süreyi tamamlamadan sokağa bırakıldığı iddia edilen talihsiz hayvan kurtarılamadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kısırlaştırılmak üzere 26 Ağustos tarihinde Esenyurt Belediyesinden alınan sokak köpeği, işlemin ardından ertesi gün Esenyurt Belediyesine teslim edildi.
Tedavi bitmeden sokağa salındı
Esenyurt Belediyesi'nin köpeği bir hafta gözetim altında tutması gerekiyordu. Ancak İBB'nin iddiasına göre Esenyurt Belediyesi, hayvanı 3 gün sonra tam iyileşmeden sokağa bıraktı. İl Tarım Müdürlüğü de konuya ilişkin incelemede bu iddiayı doğruladı.
Kanlar içinde sokakta dolaştı
Yarı baygın halde bulunan köpek, hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Yapılan ilk muayenesinde karnının altında açılma ve bağırsaklarının dışarıda olduğu tespit edildi.
"Bağırsaklarının 3'te 2'si dışarıdaydı"
Köpeği muayene eden veteriner hekim, "Köpek bize geldiğinde ayağa kalkmakta zorlanıyordu. Bağırsaklarının 3'te 2'si dışarıdaydı. Biz hemen ameliyat ettik" dedi.
Köpek öldü
Hemen müdahale edilse de köpek kan kaybından hayatını kaybetti. Köpeğin ölmeden önceki o hali sosyal medyada paylaşıldı ve büyük tepki çekti.
Bu olaydan çıkarılacak dersler olduğunu söyleyen veteriner hekim, "Bağırsakları hışarıda olan bir hastaya bir an önce müdahale edilmeli. Belediyenin ona araç göndermesi lazım. Ya da bir ekibin hemen gönderilmesi lazım. Çıkarılacak derler bunlar" açıklamasını yaptı.
Olayla ilgili, Tarım ve Orman Bakanlığı inceleme başlattı.
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