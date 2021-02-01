Kısıtlama denetimleri: 1 haftada 31 bin 69 kişiye işlem yapıldı
25 Ocak Pazartesi-1 Şubat Pazartesi arasında sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 31 bin 69 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı.
TÜRKİYE 01.02.2021, 09:44 01.02.2021, 09:56
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00’den pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamaları sürüyor.
İçişleri Bakanlığı kısıtlama denetimleriyle ilgili son rakamları paylaştı. 25 Ocak Pazartesi hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu da 29 Ocak Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 1 Şubat Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamaları süresinde 31 bin 69 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı.
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