Kısıtlamalara “14 Şubat” için ek genelge!
Çiçek satışı yapan iş yerleri belli saatlerde çalışabilecek
Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında '14 Şubat' muafiyeti getirildi
Çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 saatlerinde evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.
"Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.
Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-00.00 saatlerinde evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.
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