Kısıtlamalara uymayan 21 bin 495 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme döneminde ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta içi 21.00-05.00 arası, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise cuma 21.00-05.00 arası ve cumartesi 21.00'den başlayıp pazartesi günü 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı belirtildi.

Bu kapsamda 22-29 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 bin 495 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.