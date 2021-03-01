Kısıtlamaya uymayan 39 bin 604 kişiye işlem yapıldı
Yurt genelinde 22 Şubat-1 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 39 bin 604 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
TÜRKİYE 01.03.2021, 09:17
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği hatırlatıldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı belirtilen açıklamada, 22 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 26 Şubat Şubat Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 1 Mart Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 39 bin 604 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı açıklandı.
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