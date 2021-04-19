Kısıtlamayı ihlal eden 33 bin 811 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, mutasyona uğrayan virüsün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı gibi ülkemizde de görülen varyantlar sebebiyle hasta sayılarında artış yaşandığı hatırlatıldı.

Vaka sayılarında son dönemde yaşanan bu artış nedeniyle ülke genelinde “kısmi kapanma” uygulamasına geçildiği belirtildi.

33 bin 811 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı

Kısmi kapanma döneminde, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 19.00 -05.00 saatleri arasında, hafta sonlarında ise; cuma günü saat 19.00’da başlayıp cumartesi ve pazar günün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde, uygulanıyor.

Bu kapsamda, 12-19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 bin 811 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.