Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu
Çorum'da, sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 38 yaşındaki şahsın taktığı maske içerisinde esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsa kısıtlamayı ihlalden para cezası kesildi.
TÜRKİYE 07.05.2021, 21:30
Kentte, polis ekipleri kapanma tedbirleri kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürdü. Denetimler sırasında ekipler, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan H.K'nın davranışlarından şüphelendi.
MASKESİNDE ŞİŞKİNLİK OLDUĞU FARK EDİLDİ
Ekipler, üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmayan şüphelinin, yüzüne taktığı maskede şişkinlik olduğunu fark etti. İnceleme sonucu şüphelinin maskesi içerisinde bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen H.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sokağa çıkma kısıtlaması uymadığı için ise para cezası kesildi.
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