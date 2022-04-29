Kıskançlık kavgası: Kadının üzerine oturdu
Sevgililer arasında çıkan kıskançlık kavgasında, yere yatırdığı kadının üzerine çıkan kişi, kadının “Nefes alamıyorum” diye bağırmasına rağmen dakikalarca üzerinden kalkmadı.
Bolu’nun Karaçayır Mahallesi Fuar Sokak'ta yürüyen ve isimleri öğrenilemeyen sevgililer arasında kıskançlık yüzünden tartışma yaşandı.
Saat 12.30 sıralarında çıkan tartışma sırasında genç kadının çantasında bulunan bıçağı gören sevgilisi, kadını darbederek yere yatırdı.
“Nefes alamıyorum” dese de üzerinden kalkmadı
Çevredeki vatandaşların müdahale edemediği ve korku dolu gözlerle izlediği kavgada, kadın sinir krizleri geçirdi.
Kadının, “Nefes alamıyorum. Beni kaldır” diye feryat etmesine rağmen üzerine çıkan sevgilisi, dakikalarca kadının üzerinde kaldı.
Bıçak otomobilin altında bulundu
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin gelmesiyle toparlanan sevgililer, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kadının çantasında olduğu iddia edilen bıçak ise olay yerinde park halindeki bir otomobilin altında bulundu.
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