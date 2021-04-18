Kız çocuğunun arkadan fotoğrafını çeken sapığa meydan dayağı!
Cep telefonuyla kadınların arkasına yanaşarak fotoğraflarını çeken K.A. (50), esnaflar tarafından darbedildi. Telefonundan çok sayıda kadın fotoğrafı çıktığı iddia edilen kişi, gözaltına alındı.
TÜRKİYE 18.04.2021, 12:34 18.04.2021, 12:42
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleşen olayda, K.A., sokakta yürüyen 15 yaşındaki bir kız çocuğunun arkadan fotoğrafını çekti. İsmi öğrenilemeyen kadının olaya müdahale etmesinin ardından esnaf K.A.’yı sokak üzerinde darbetti. Olayı görenler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, K.A.’yı gözaltına alarak cep telefonuna el koydu. K.A.'nın cep telefonunda genç kadınların arkadan çekilmiş fotoğrafları olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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