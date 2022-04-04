Kız çocuğunun fotoğrafını çeken adamı öldürdüler

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Anzele parkında oturan bir kız çocuğu, tanımadığı bir kişi tarafından fotoğrafının çekildiğini fark edip, annesine haber verdi.

Annesi de bu durumu mahallede oturan S.D., B.E. (23) ve E.H.T.'ye (16) anlattı.

3 YERİNDEN BIÇAKLADILAR

Parka giden bu 3 kişi ile Ergün Arslan arasında tartışma çıktı. Tartışma kavga dönüştü, S.D., Ergün Arslan'ı 3 yerinden bıçakladı.

Kavgayı haber alan mahalleli de olay yerine geldi. Mahalleli, Ergün Arslan’ı yaralı halde bir süre mahallede dolaştırdı.

KURTARILAMADI

Bir süre sonra kanlar içinde yere yığılan Ergün Arslan, çağırılan ambulansla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

3 KİŞİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, tespit ettikleri S.D., B.E. ve E.H.T.'yi adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Ergün Arslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.