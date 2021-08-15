Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda, ismi öğrenilemeyen bir genç kız, sevgilisiyle kaçtı.

İKİ GENCİ KIZIN AİLESİ GÖRÜNCE ORTALIK KARIŞTI

Akşam saatlerinde cadde üzerinde yürüyen ikiliyi, genç kızın ailesi gördü. Genç kızın iki ağabeyi ve diğer aile üyeleri, genci linç etmeye kalkıştı.

Caddede bulunan bir iş merkezine sığınan adamı linçten çevredekiler korudu. Ortalığın karıştığı olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis sevk edildi.

POLİS GENİ KORUMAYA, AİLEYİ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Aile üyelerini sakinleştirmeye çalışan polis, kızın sevgilisini de polis aracına götürdü. O sırada genç kızın ağabeyleri sevgilisine saldırmaya çalıştı. Polis, saldırıya engel olurken, genç kızla sevgilisi ve aile üyeleri polis merkezi amirliğine götürüldü.

Genç kızın ailesi linç etmeye kalkıştıkları gençten şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.