Kız kaçırma saldırısı: 2 yaralı 3 gözaltı
Karatay ilçesinde aralarında kız kaçırma meselesinden husumet bulunan komşular silahlı saldırı başlattı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri ise 'Bugün değil ama elbet bir gün' dedi.
TÜRKİYE 15.04.2022, 15:17
Konya'nın Karatay ilçesinde, kız kaçırma husumeti bulunan komşular arasında tartışma yaşandı.
Giderek alevlenen tartışmanın silahlı saldırıya dönüşmesi sonucu, Sedat Renkliışık (32) ile Yağmur Nantu (50) tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.
Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan tespit etti.
"Bugün değil ama elbet bir gün"
Polisler, şüpheli Bulut Y., Ali G. ve Halil G.'yi gözaltına alıp, sağlık kontrolü için hastaneye götürdü.
Görüntü alan gazetecilere dönen Ali G. "Bugün değil ama elbet bir gün" dedi. Olayla ilgili olarak Ferat Y.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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