Kız kardeşinin eski sevgilisini tüfekle vurdu

Afyonkarahisar’da bir şahıs kız kardeşini rahatsız etti iddiasıyla daha önce tartıştığı şahsı tüfekle ağır yaraladı.

Afyonkarahisar'ın merkez ilçesine bağlı Işıklar Beldesi'nde 22 yaşındaki A.S., aynı yaştaki arkadaşı A.D. ile sokak ortasında karşılaştı.

Tartışma başladı

A.S., geçmişte kız kardeşini rahatsız eden A.D. ile karşılıklı olarak tartışmaya başladı.

Tüfekle ateş etti

Kısa sürede alevlenen tartışmada A.S., yanında bulunan av tüfeği ile A.D.'ye ateş etti

Yaralı genç hastaneye kaldırıldı

Saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan genç Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gencin durumu iyi

Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.