Kız kardeşinin eski sevgilisini tüfekle vurdu
Yol üzerinde karşılaşıp tartışmaya başlayan 22 yaşındaki A.S., kız kardeşinin eski sevgilisi A.D.'yi tüfekle yaraladı. A.D.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.
TÜRKİYE 02.07.2022, 17:27
Afyonkarahisar’da bir şahıs kız kardeşini rahatsız etti iddiasıyla daha önce tartıştığı şahsı tüfekle ağır yaraladı.
Afyonkarahisar'ın merkez ilçesine bağlı Işıklar Beldesi'nde 22 yaşındaki A.S., aynı yaştaki arkadaşı A.D. ile sokak ortasında karşılaştı.
Tartışma başladı
A.S., geçmişte kız kardeşini rahatsız eden A.D. ile karşılıklı olarak tartışmaya başladı.
Tüfekle ateş etti
Kısa sürede alevlenen tartışmada A.S., yanında bulunan av tüfeği ile A.D.'ye ateş etti
Yaralı genç hastaneye kaldırıldı
Saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan genç Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Gencin durumu iyi
Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
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