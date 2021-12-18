Kız öğrenciler ortalığı birbirine kattı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki kız öğrenci okul çıkışı kavga etti. Çevredekilerin ve arkadaşlarının ayıramadığı kavga cep telefonuyla görüntülendi.
TÜRKİYE 18.12.2021, 09:36
Kavga, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşandı.
İki kız öğrenci arasında okulda başlayan gerginlik sokağa taşınca kavga yaşandı.
ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİNE RAĞMEN AYRILMADILAR
Birbirlerinin saçlarından tutan öğrenciler çevredekilerin müdahalesine rağmen ayrılmadı.
Öğrencilerin kavga sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenilirken yaşananlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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