Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli Açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz yatırımlarımızı planlarken ve icra ederken sadece ve sadece milletimize baktık. Milletimizin neye ihtiyacı olduğuna, ne istediğine, neye layık olduğuna bakarak eserlerimizi birer birer ülkemize kazandırdık." dedi.

TÜRKİYE 27.02.2021, 17:06 27.02.2021, 17:56

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Kızılcahamam–Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Tünelin bulunduğu bölgenin, yüksek rakımlı ve eğimli olması sebebiyle ulaşımda zaman zaman sıkıntıların yaşanabildiği bir yer olduğunu aktaran Erdoğan, açılışı yapılan tünel sayesinde bu yolu kullanan tüm vatandaşların rahat, hızlı ve güvenli bir seyahat imkanına kavuşacağını söyledi.

Erdoğan, bu projenin mevcut güzergahı 2,4 kilometre kısaltarak, vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7,5 milyon lira tasarruf sağlayacağını dile getirerek, tünelle birlikte bu yolun cazibesinin artacağına, yük araçlarının yanında yolcu taşımacılığında da daha yoğun şekilde kullanılacağına inandığını ifade etti.

Kızılcahamam ve Çerkeş ilçelerinin bu gelişmeden en çok faydayı görecek yerleşimlerin başında geldiğini belirten Erdoğan, tüneli ve bağlantı yoluyla birlikte 3,6 kilometreyi bulan bu eserin ülkeye kazandırmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Erdoğan, insan ve yük ulaşımını ne kadar kolaylaştırırlarsa ülkenin her köşesinin gelişmesini, kalkınmasını, büyümesini de derece hızlandıracaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hep söylediğimiz gibi gidemediğin yer senin değildir. Bunun için son 18 yılda ülkemizde karasından havasına, demirinden denizine kadar tüm ulaşım hatlarında adeta bir seferberlik başlattık. Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 28 bin kilometreye çıkararak en batıdan en doğuya, en kuzeyden en güneye rahatlıkla ulaşılabilmesini sağladık. Geçmişte her biri eziyete dönüşen ve mecburen çıkılan yolculuklar artık keyifle yapılan seyahatler haline geldi. Başka ulaşım alternatiflerini kullanma imkanı olan pek çok kişinin sırf bu keyfi yaşamak için otomobille seyahati tercih ettiklerini biliyoruz. Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışan turizmimiz yaygınlaşan ve standartları yükselen yollarımız sayesinde Anadolu'nun dört bir yanına doğru genişlemektedir. Bir dönem sadece meraklılarının bin bir zahmetle ulaşabildiği tarihi ve tabi güzelliklerimiz bugün artık yüz binlerin, milyonların akınına uğrayan destinasyonlar haline dönüşmüştür."

"Biz yatırımlarımızı planlarken ve icra ederken sadece ve sadece milletimize baktık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Havalimanlarımızdan hızlı tren hatlarımıza kadar diğer ulaşım araçlarının da bu derece etkin kullanılması kara yolu ağımızın yaygınlaşmasının bir sonucudur. Hepsi de birbirini tamamlayan bu ulaşım ağlarımız sayesinde hem insani gelişmişlik hem ekonomik altyapı bakımından geleceğimize çok daha güvenle bakabiliyoruz." diye konuştu.

Bu güçlü altyapı dolayısıyla ülkenin, küresel, siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde dünyanın en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eskiden sanayi ve ticaret ülkemizin sadece belli bölgelerinde, belli şehirlerinde yoğunlaşmıştı. Bugün artık hem ölçeğin büyümesi hem ulaşımın kolaylaşması hem ham madde ve insan gücü avantajları sebebiyle ülkemizin 81 vilayetinin tamamının bu potansiyelden yararlanabileceği bir yere geldik. Son dönemde açtığımız köprülerin, yolların, tünellerin önemli bir kısmı Anadolu'nun her köşesinin işte bu büyük potansiyelden rahatça yararlanabilmesini sağlayacak noktalardadır. Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip 'buraya uçak mı indireceksiniz?' diyorlardı. Bir zamanlar açtığımız tünellere bakıp 'buraları patates, soğan deposu mu yapacaksınız?' diye alay ediyorlardı. Bir zamanlar kurduğumuz köprüleri gösterip 'buradan koyun sürüleri mi geçireceksiniz?' diye dalga geçiyorlardı. Fakat bu eserler tamamlanıp hizmete açıldığında ilk ve en çok böyle diyenlerin oralardan istifade ettiğini gördük. Tıpkı geçmişte rahmetli Menderes'e, rahmetli Demirel'e, rahmetli Özal'a, bugün 10. vefat yıl dönümü olan rahmetli Erbakan Hocamıza yaptıkları gibi, bizi de bu tür seviyesiz tacizlerle yolumuzdan çevirebileceklerini sandılar. Ama biz yatırımlarımızı planlarken ve icra ederken sadece ve sadece milletimize baktık. Milletimizin neye ihtiyacı olduğuna, ne istediğine, neye layık olduğuna bakarak eserlerimizi birer birer ülkemize kazandırdık."

"Gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası söz konusu olduğunda gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz." dedi.

"Tarımda suya kavuşturarak verimini artırdığımız her karış toprağımızda boy veren ürünlerin aynı zamanda kendi kendimize yeterliliğimizin sembolü olduğunu biliyoruz." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalbi mühürlü, gözü kapalı, kulağı tıkalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz." dedi.

"Yürüttüğümüz tarihi mücadeleden de zaferle çıkacağız"

"Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bugüne kadar girdiğimiz her mücadeleden olduğu gibi şu anda yürüttüğümüz tarihi mücadeleden de zaferle çıkacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, "Her kim bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi sıradan bir taktik oyun olarak değerlendiriyorsa bilin ki sadece ülkemizin değil, dünyanın gerçeklerinden de habersizdir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Hamdolsun, milletimiz ülkemizin nereden nereye geldiğini, yürüttüğümüz mücadeleyle Türkiye'yi nereye götürmek istediğimizi gayet iyi biliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim yaptığımız okulları, hastaneleri, barajları herhangi bir inşaat projesi olarak görüyorsa bilin ki Türkiye'nin vizyonundan, hedeflerinden de nasibini almamıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
#Cumhurbaşkanı Erdoğan #önemli açıklamalar #KızılcahamamÇerkeş Tüneli
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