Kızına gözcülük yaptırıp, çelik kapıları 30 saniyede açan kadın kameralara yakalandı
Eskişehir'de bir kadının 30 saniyede çelik kapıları açarak dairelere girmesi, güvenlik kameralarına yansıdı. Bu sırada 7 yaşındaki kızına da gözcülük yaptıran şüphelinin girdiği evlerden yaklaşık 2 bin TL çaldığı öğrenildi. Gözaltına alınan kadının hırsızlık suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde geçen hafta bir apartmana giren Hanife U., kızına gözcülük yaptırıp 3 daireden yaklaşık 2 bin TL çaldı. Daire sahiplerinin ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin Hanife U. olduğunu tespit etti.
HIRSIZLIK SUÇUNDAN HAPİS CEZASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Yapılan araştırmalar sonucu gittiği Bolu'dan yeniden Eskişehir'e geldiği belirlenen Hanife U. yakalanıp gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'yakalama' kararı çıkarılan Hanife U., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
KAMERAYA YANSIDI
Şüpheli Hanife U.'nun dairelere girdiği anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kızıyla birlikte apartmana giren Hanife U.'nun uzun süre kapı zillerine bastığı, açan olmayınca kızına gözcülük yaptırıp, 30 saniyede çelik kapıları elindeki aparatla açıp içeri girdiği görüldü.
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