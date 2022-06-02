Kızını öldürdü: Ağırlaştırılmış müebbet aldı

Kastamonu’nun merkeze bağlı Hasköy köyünde 17 yaşındaki M.B., evinde tabanca ile baş kısmına 2 kurşunun isabet etmesi neticesinde hayatını kaybetti.

2014 yılının kasım ayında yaşanan olayın ardından gözaltına alınan baba Ş.B., üzerini değiştiği sırada tabancasını tutmak için kızına verdiğini ve bu sırada tabancanın ateş alması neticesinde kazara M.B.’nin kendini vurduğunu söyledi.

Adliyeye sevk edilen Ş.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

‘Cinayete kurban gitti’ iddiası

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma yaklaşık 7 yıl sürdü.

Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte 2020 yılında baba Ş.B. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kasten öldürme, kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme” suçundan dava açıldı.

Cumhuriyet Savcısı’ndan ağırlaştırılmış müebbet talebi

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava görülmeye devam etti.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Savcı mütalaasında, toplanan deliller neticesinde sanıkların sözüne itibar edilemeyeceğini, Ş.B.’nin 18 yaşından küçük çocuğunu kasten öldürdüğünü, olayı gizlemek için sakladıklarını, bu sebepten ötürü ‘alt soya ait çocuğu öldürme’ suçundan sanık baba Ş.B.’nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

“Ben kızımı öldürmedim”

Mütalaanın ardından baba Ş.B., yaptığı savunmada “Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum. Ben kızımı öldürmedim. Üzerimi değiştirmek için gömleğimi çıkarttığım sırada tabancayı kızıma verdim. O sırada tabanca ateş aldı ve kızıma isabet etti. Beraatımı talep ediyorum.” dedi.