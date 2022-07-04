Kızının davetiye dağıtımından dönen baba kazada öldü
51 yaşındaki baba, kızının düğün davetiyesini dağıtıp evine geri dönerken, uçuruma yuvarlandı. Kaza sırasında araçtan fırlayan baba, olay yerinde hayatını kaybetti.
Tokat'taki ailenin düğün hazırlığı kana bulandı.
Mütteahitlik ile uğraşan 51 yaşındaki Cemil Yıldıran, kızı Merve'nin 16 Temmuz tarihindeki düğün merasimi için davetiye dağıtmaya çıktı.
Yakınlarına davetiye dağıttıktan sonra dönüş yoluna geçen Cemil Yıldıran'a, ailesi bir daha ulaşamadı.
Hakkında kayıp başvurusu yapılan Yıldıran için aramalar sürerken, acı haber geldi.
Aracı uçurumda bulundu
Bugün saat 05.30 sularında 60 CEMİL YILDIRAN 401 plakalı cipi uçuruma yuvarlanmış halde gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan uçarak can verdi
Uçuruma inen ekipler Cemil Yıldıran’ın cipinin bulunduğu noktadan yaklaşık 50 metre yukarıda araçtan fırladığını ve olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından Yıldıran’ın cansız bedeni otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi’nin morguna konuldu.
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