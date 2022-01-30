Kızının itmesi sonucu başını zemine çarpan anne öldü
Evde tartıştığı kızının itmesi soncu başını yere çarpan anne yaşamını yitirdi. Katil zanlısı genç kız ise tutuklandı.
TÜRKİYE 30.01.2022, 20:46 30.01.2022, 20:52
Konya’nın Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Mürşitpınar Sokak'taki bir apartmanda oturan Elife S. (61) ile kızı A.S. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle gece saatlerinde tartışma çıktı.
Tartışma sırasında kızı tarafından itilen Elife S, yere düşerek başını zemine çarptı.
Ayağa kalkan kadın, kızından uzaklaşarak evin balkonuna gitti.
BALKONDA HAREKETSİZ BULDU
Olayın ardından odasına giden A.S, sabah uyandığında annesini balkonda hareketsiz yatarken buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Elife S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
TUTUKLANDI
Polis ekiplerince gözaltına alınan A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından, “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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