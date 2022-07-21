Kızının sevgilisi ile torununu tüfekle yaralayan dede, tutuklandı

Dün saat 08.30 sıralarında İzmir'in Buca ilçesinde Ufuk Mahallesi 912 Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana gelen olayda, Hüseyin Kurban iddiaya göre eşinden boşanan kızının bir erkekle birlikte yaşadığını öğrenince, yanına pompalı tüfeğini de alarak eve gitti.

Pompalı tüfekle ateş açtı, kızının sevgilisi ve torunu yaralandı

Kurban, evde M.K.'yi görünce pompalı tüfekle ateş açtı. M.K. ile olay sırasında evde olan torunu M.Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Kurban da polis ekiplerince gözaltına alındı. Tedavisi süren M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Kurban’ın savcılıkta verdiği ifadesinde torununu yaralamak gibi bir düşüncesi olmadığını ve yanlışlıkla yaraladığını söylediği öğrenildi.

Kurban, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.