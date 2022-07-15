Kızların videosunu çeken şahıs, dövülüp polise verildi
Yolda yürüyen genç kızları uzun sürede takip edip arkalarından video çeken A.E. isimli şahıs, dövüldükten sonra polise teslim edildi. A.E., savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.
TÜRKİYE 15.07.2022, 14:15
Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi’nde, saat 21.30 sıralarında, motosikletiyle seyir halinde olan bir genç, kızların arkasındaki şahsın telefonla çekim yaptığını fark etti.
Bir süre olanları takip eden genç, emin olmasının ardından olaya müdahale etti.
Genç kızlar korkuyla bağırırken, çevredeki vatandaşlar şüpheli şahsın üzerine yürüdü.
Olası bir linç, polis ekiplerinin gelmesi ile engellendi.
“Bir daha yapmayacağım”
Adının A.E. (41) olduğu bildirilen şüpheli, olay yerinde kendisine saldıranlara bir hata yaptığını, bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi.
Telefonundan kızların görüntüleri çıktı
Şahsın götürüldüğü Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakolu'nda da suçunu kabul ettiği ve telefonunda genç kızlara ait görüntülerin çıktığı bildirildi.
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