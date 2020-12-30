Kobani olaylarında 108 kişi için iddianame!
Kobani olayları soruşturmasında 108 kişi hakkında iddianame hazırladı
TÜRKİYE 30.12.2020, 19:54
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları soruşturması kapsamında Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları soruşturması kapsamında Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırladı. Kobani iddianamesinde şüpheliler için devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, 37 kez adam öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza istendi.
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