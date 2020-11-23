Koca: ''Çin’den ilk etapta 10 milyon doz yola çıktı''
Herkesin hayali tekrar maskesiz mesafesiz eski günlere dönebilmek bunun için en kısa yol Koronavirüse karşı üretilmiş etkili aşıları devreye sokmak
Yerli aşı hazırlığı sürüyor Çin ve Almanya’da üretilen iki aşıysa hazır durumda
Peki, aşı ne zaman Türkiye’de kullanılacak? Kimler aşı olacak? Tüm bu soruların yanıtlarını, sağlık bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet gazetesine verdi
Bakan Koca’nın verdiği bilgilere göre Çin’den 10 milyon doz aşı yola çıktı. Türkiye’ye getirilecek toplam rakam ise 50 milyon doza kadar çıkabilir
Vatandaş için en sevindirici haber ise şu Koronavirüs aşısı için hiçbir ücret talep edilmeyecek, riskli grupların aşıya ulaşma konusunda endişe etmesine gerek yok bakan Koca’nın aktardığı bilgiye göre devlet aşıyı ücretsiz ulaştırma gayreti ve garantisi içinde olacak.
Peki diğer ülkelerde üretilen aşılar kullanılabilecek mi? İsteyen Türkiye’ye gelecek farklı aşıları eczanelerden ücretli olarak satın alabilecek
Çin’den gelecek olan aşı ise Türkiye’de gönüllülere uygulanmaya başladı
Sağlık bakanlığının cuma günü açıkladığı kriterlere uygun olan adaylara bugün itibarıyla aşı uygulanmaya başladı
Gönüllü olarak aşı yaptırmak isteyen vatandaşların bir kısmına gerçek aşı yapılırken bir kısmına ise boş bir sıvı enjekte ediliyor
Her 3 kişiden 2’sine gerçek aşının uygulanacak bu sayede gerçek aşıyla aşı olamayanlar arasındaki etki ortaya koyulmuş olacak
2 doz olarak uygulanacak olan aşıda, ilk doz yapıldıktan 15 gün sonra 2. doz yapılacak.
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