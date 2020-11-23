Koca: ''Çin’den ilk etapta 10 milyon doz yola çıktı''

Herkesin hayali tekrar maskesiz mesafesiz eski günlere dönebilmek bunun için en kısa yol Koronavirüse karşı üretilmiş etkili aşıları devreye sokmak

TÜRKİYE 23.11.2020, 11:59
Koca: ''Çin’den ilk etapta 10 milyon doz yola çıktı''

Yerli aşı hazırlığı sürüyor Çin ve Almanya’da üretilen iki aşıysa hazır durumda

Peki, aşı ne zaman Türkiye’de kullanılacak? Kimler aşı olacak? Tüm bu soruların yanıtlarını, sağlık bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet gazetesine verdi 

Bakan Koca’nın verdiği bilgilere göre Çin’den 10 milyon doz aşı yola çıktı. Türkiye’ye getirilecek toplam rakam ise 50 milyon doza kadar çıkabilir

Vatandaş için en sevindirici haber ise şu Koronavirüs aşısı için hiçbir ücret talep edilmeyecek, riskli grupların aşıya ulaşma konusunda endişe etmesine gerek yok bakan Koca’nın aktardığı bilgiye göre devlet aşıyı ücretsiz ulaştırma gayreti ve garantisi içinde olacak.

Peki diğer ülkelerde üretilen aşılar kullanılabilecek mi? İsteyen Türkiye’ye gelecek farklı aşıları eczanelerden ücretli olarak satın alabilecek  

Çin’den gelecek olan aşı ise Türkiye’de gönüllülere uygulanmaya başladı

Sağlık bakanlığının cuma günü açıkladığı kriterlere uygun olan adaylara bugün itibarıyla aşı uygulanmaya başladı

Gönüllü olarak aşı yaptırmak isteyen vatandaşların bir kısmına gerçek aşı yapılırken bir kısmına ise boş bir sıvı enjekte ediliyor

Her 3 kişiden 2’sine gerçek aşının uygulanacak bu sayede gerçek aşıyla aşı olamayanlar arasındaki etki ortaya koyulmuş olacak

2 doz olarak uygulanacak olan aşıda, ilk doz yapıldıktan 15 gün sonra 2. doz yapılacak.

#koronavirüs #aşı #Aksu Tv #aksu tv haber
Yorumlar (0)
15°
açık
Namaz Vakti 23 Kasım 2020
İmsak 05:49
Güneş 07:13
Öğle 12:24
İkindi 15:01
Akşam 17:24
Yatsı 18:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 8 16
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 9 13
10. Akhisar Bld.Spor 10 13
11. Adanaspor 9 12
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 7 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. Crystal Palace 8 13
10. M. United 8 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Fulham 9 4
18. West Bromwich 9 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Valencia 10 12
9. Elche 8 12
10. Getafe 9 12
11. Real Betis 9 12
12. Barcelona 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Eibar 10 10
16. Athletic Bilbao 8 9
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7