Kocaeli'de husumetlisini kafede kurşunladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde D.Ö. ve Ü.Ö. isimli iki vatandaş cadde üzerinde bulunan bir kafede otururken, daha önceden aralarında husumetleri olan C.K. ve oğlu M.K. kafeye geldi.

İçeri giren C.K. cebinden çıkarttığı tabanca ile D.Ö. ve Ü.Ö.’nün arkasından koşmaya başladı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Kafede bulunan vatandaşlar, C.K.’yı engellemeye çalışırken, şahıs 4 el ateş etti.

ŞANS ESERİ KURTULDULAR

Şahsın tabancasından çıkan kurşunlar iş yerinin farklı noktalarına isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.

Olayın ardından şahıslar olay yerinden kaçtı.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Eli silahlı olayın ardından koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.