Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 8 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde işçi servisinin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
TÜRKİYE 04.01.2022, 10:01
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Gebze gişeler mevkisinde N.P. idaresindeki işçi servisi, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıktı.
Devrilen minibüste 8 işçi yaralandı. Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.
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