Kocaeli'de kendisini polis olarak tanıtıp ücret ödemeyen kişi şoförü darbetti
Kocaeli'de belediye halk otobüsüne binerek kendisini 'polis' olarak tanıtan kişi, ücret ödemek istemedi. Kimlik göstermesini isteyen şoförü ise darbederek ortadan kayboldu.
TÜRKİYE 23.03.2022, 20:42
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde meydana gelen olayda, 82 numaralı belediye halk otobüsüne binen kişi, iddiaya göre, kendisini 'polis' olarak tanıtarak, ücret ödemek istemedi.
KİMLİK GÖRMEK İSTEYEN ŞOFÖRÜ DARBETTİ
Şoförün kimlik göstermesini istemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Bu sırada şüpheli, otobüs şoförünü darbederek, araçtan inip, kaçtı. Şoför de ihbarla olay yerine gelen ekiplere şikayetçi olması üzerine polis merkezine götürüldü.
YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Polis, olayı gerçekleştiren kişinin kimliğini ve polis olup olmadığını belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı. İçindeki yolcularla bir süre durakta bekletilen halk otobüsüyle başka şoförün gelmesi üzerine güzergaha devam edildi.
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