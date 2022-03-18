Kocaeli'de PKK operasyonu: 12 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 18.03.2022, 19:36
Kocaeli polisi, terör örgütü PKK içerisinde eylemde bulundukları değerlendirilen bazı kişilere yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu 12 zanlı gözaltına alındı.
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