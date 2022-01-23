Kocaeli'de polisler, çocuklarla sokakta poşetle kaydı

Kocaeli'nde Cuma günü akşam saatlerinde başlayan, bu sabah şiddetini arttıran kar yağışı kentin tamamını beyaza bürüdü.

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde çocuklar sokaklara akın etti.

POLİSLER ÇOCUKLARA KATILDI

Kar topu oynayan, poşetle kayan çocukları gören Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, eğlenceye orta oldu.

POŞETLE KAYIP KARTOPU OYNADILAR

Çocukların yanına giden polis ekipleri, poşetle kayarak, kar topu oynadı. O anlar bir vatandaş tarafından kameraya kaydedildi. Ortaya ise ilginç görüntüler çıktı.