Kocaeli'de polisler, çocuklarla sokakta poşetle kaydı
Kocaeli'de sokakta poşetle kayan çocuklara polis ekipleri de eşlik edince, ortaya renkli görüntüler çıktı.
TÜRKİYE 23.01.2022, 21:37
Kocaeli'nde Cuma günü akşam saatlerinde başlayan, bu sabah şiddetini arttıran kar yağışı kentin tamamını beyaza bürüdü.
Özellikle kentin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde çocuklar sokaklara akın etti.
POLİSLER ÇOCUKLARA KATILDI
Kar topu oynayan, poşetle kayan çocukları gören Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, eğlenceye orta oldu.
POŞETLE KAYIP KARTOPU OYNADILAR
Çocukların yanına giden polis ekipleri, poşetle kayarak, kar topu oynadı. O anlar bir vatandaş tarafından kameraya kaydedildi. Ortaya ise ilginç görüntüler çıktı.
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