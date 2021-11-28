Kocaeli'de telefon dolandırıcısına suçüstü

Türkiye'de son zamanlarda sıkça görülen teefon dolandırıcılığı olaylarına bir yenisinin daha eklenmesine polis son anda engel oldu.

Ordu'da yaşayan iş insanı B.K. (75), Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan ve kendisini 'polis' olarak tanıtan şüpheli A.Y. (22) tarafından telefonla arandı.

"BİZ SONRA SİZE TESLİM EDECEĞİZ"

Yaşlı kadının hesabında 700 bin dolar olduğunu öğrenen şüpheli, "Nüfus cüzdanın kopyalanıp adınıza hat çıkarıldı, bu hatlar terör örgütü tarafından kullanıldı. Bu şahısları yakalayacağız, hesabınızda bulunan paralar devlet tarafından donduruldu. Hesabında bulunan paraları çekerek bize teslim edin, biz daha sonra size teslim edeceğiz" diyerek B.K.'yı dolandırmaya çalıştı.

POLİSE İHBAR ETTİLER

Ardından A.Y., B.K.'nın parayı hesabından çekerek Kocaeli'nin Körfez ilçesine bırakmasını istedi. Panik olan yaşlı kadın hesabındaki parayı çekerek, yakınlarına haber verdi. B.K.'nın yakınları ise polis ekiplerine ihbarda bulundu.

PARAYI ALMAYA GELİNCE YAKALANDI

B.K., içinde 700 bin dolar olan çantayı A.Y.'nin söylediği Körfez Devlet Hastanesi önündeki banka bıraktı. Parayı almaya gelen zanlı ise polis ekiplerinin operasyonu ile suçüstü yakalandı. Çanta da sahibine teslim edildi.

"CEZAEVİNDEN KORONA İZNİYLE ÇIKMIŞ"

Gözaltına alınan A.Y.'nin 9 ayrı suçtan tutuklandığı ve koronavirüs sürecinde cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. Zanlının polis merkezindeki işlemleri sürüyor.