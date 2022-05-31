Kocaeli'de tramvaylar çarpıştı
Kocaeli'de kent içi ulaşımı sağlayan iki tramvay çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
TÜRKİYE 31.05.2022, 15:43
İzmit ilçesinde yolcu taşıyan iki tramvay, SEKA Park yakınlarında öğle saatlerinde çarpıştı.
Makas değişimi sırasında yaşanan kazada araçlar raydan çıktı. Yolcular, hasar gören tramvaylardan tahliye edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.
Kaza sonrası Doğukışla - Tren Garı Güzergahı'nda tramvay seferleri durduruldu. Bölgede ulaşım otobüslerle sağlanıyor.
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