Kocaeli'deki sahte peygambere 3 yıl hapis cezası

Kendini 'peygamber' olarak tanıttığı ve 'yüz görümlüğü' adı altında para aldığı öne sürülen Şaban Özdil ile 9 kişinin yargılandığı dava sonuçlandı.

TÜRKİYE 16.11.2021, 22:07
Kocaeli'deki sahte peygambere 3 yıl hapis cezası

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019 yılında başlattığı soruşturmada, 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' yapıldığı iddiası üzerine 'Rafet Efendi' adı ile bilinen Şaban Özdil hakkında dava açıldı.

Kendisinin 'Peygamber' olduğunu iddia eden Özdil’in, kandırdığı kişilere yazlık, ev, otomobil ve ziynet eşyaları karşılığında cennet vaadinde bulunduğu belirlendi.

İNSANLARI KANDIRIP PARALARINI ALDI

Hac ibadetini kabul etmediği, kendisine inananlara namaz kılmalarına gerek olmadığını söylediği öne sürülen Özdil’in, kendisiyle görüşmek isteyenlerden ise 'yüz görümlüğü' adı altında para aldığı iddia edildi.

BAĞIŞ YAPMAYA ZORLADI

Ayrıca iddianamede, kendisine para vermek istemeyenleri cehennem azabı ile korkutarak bağış yapmaya zorladığı yer aldı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Toplam 10 müşteki ve 26 mağdurun tespit edildiği dosya kapsamında, 2019 yılının Ekim ayında düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Şaban Özdil ile birlikte 9 kişi tutuklandı, 6 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında açılan dava sürecinde sanıkların tamamı tahliye edildi.

KARAR DURUŞMASI

Davanın bugün görülen karar duruşmasına ise tutuksuz sanıklar Yaşar Sarı ve Abdulkerim Yılmaz ile avukatlar katıldı.

Sanıklardan Özdil hakkında, üzerine yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan beraatine karar verildi. Sanıklar Abdulkerim Yılmaz, Yaşar Durmaz, Yaşar Sarı, Burhan Şentürk, Enes Şevli, Ramazan Durmaz ve Tayfun Buğra Satılmış'ın da aynı sebeple 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan, Mesut Gül, Metin Yüksel, Mustafa Özdil, Serdar Seyhan, Yasin Yıldırım ve Betül Şevli ise 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan beraat etti.

'SAHTE PEYGAMBER' 3 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Şaban Özdil'e 'Peygamber' olduğunu iddia etmesi sebebiyle "Genel olarak tarikatlarla şeyhlik, dervişlik, müridlik, dedelik, seyyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik gibi unvan ve sıfatların kullanımı ile bu unvan ve sıfatları ait hizmette bulunması yasaktır" maddesinden dolayı 7 ay 15 gün ve 3 bin TL adli para cezası, müştekiler F.P. ve İ.P.'ye karşı nitelikli dolandırıcılık suçundan 2,5 hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası olmak üzere toplam 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 19 bin 660 TL adli para cezası verildi.

3 SANIĞA DA HAPİS CEZASI

Müştekiler F.P. ve İ.P.'nin nitelikli olarak dolandırılması suçuna karıştıkları belirlenen sanıklar Abdulkerim Yılmaz, Yaşar Durmaz ve Yaşar Sarı'ya ise bu suçtan dolayı 2'şer yıl 1'er ay hapis ve 12 bin 500'er TL adli para cezası verildi.

#Kocaeli #sahte peygamber #Ceza Mahkemesi
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