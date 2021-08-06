Kocaeli'den acı haber!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan olayda 18 yaşındaki Sude Akarsu, bir süredir birlikte yaşadığı erkek arkadaşının evinde silahla başından vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dün akşam saatlerinde Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana gelen olayda; 18 yaşındaki Sude Akarsu bir süredir beraber yaşadığı erkek arkadaşı O.Ö'nün evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sude Akarsu, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kız daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sude Akarsu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sude'nin cenazesi, otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi.

SEVGİLİSİ SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili, Sude'nin öldüğü sırada evde bulunan erkek arkadaşı O.Ö. polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. O.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis ekipleri, intihar etmiş olabileceği değerlendirilen Sude'nin ölümü ile ilgili incelemelerini sürdürüyor.