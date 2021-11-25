Kocaeli'nde engelli genci darbeden caniden mide bulandıran savunma

İşitme engelli genci vahşice döverek, bu anları sosyal medyada paylaştıran zanlı, 'Benimle ilişkiye girmek istedi, o yüzden dövdüm' savunmasını yaptı.

TÜRKİYE 25.11.2021, 14:03
Kocaeli'nde engelli genci darbeden caniden mide bulandıran savunma

Kocaeli'de işitme engelli genci eşcinsel olması nedeniyle tekme tokat döverek, darp anını sosyal medyada paylaştıran zanlıya tepki yağmıştı.

Engin E. 'yi darbeden 'Delikanlı' lakaplı Fırat K., sosyal medya kullanıcıları tarafından "FıratDelikanlıTutuklansın" hastagi ile gündeme geldi.

Vahşice dayak yiyen Engin E. şikayetini bildirirken, şüpheli kayıplara karıştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Kocaeli polisi, Fırat K.'yi ve olayla ilgisi olduğu belirlenen Emrah M. ve Murat A., Salih Ö. Ve Ersin K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİNİN TEKLİFİ ÜZERİNE GİTTİ

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen müşteki Engin E., yüzde 50 işitme engelli olduğunu, 22 Mart tarihinde Fırat K.’nin kendisini arayarak ‘İzmit’e gel hediyelik eşya var. Satmak istersen satış yapabilirsin’ dediği ve bunu üzerine Kocaeli’ne geldiğini ifade etti.

"YUMRUK VE KEMERLE VURDULAR"

İzmit otogarına Fırat K.’nin gönderdiği ama kendisinin tanımadığı iki kişiyle gittiğini söyleyen Engin E., “Beni Fırat’ın yanan kafeye götürdüler. Orada Fırat bana satmam için hediyelik eşya verdi. Orada kâr payının yarı yarıya paylaşılması konusunda anlaştık. Daha sonra kafenin yakınlarında 150 TL’lik satış yaptım. Satış sonrasında ben dahil 6 kişi bir dağ evine gittik. Hepimiz işitme engelliydik. Henüz arabadayken parayı onlara verdim. Dağ evinde biraz alkol aldık daha sonra ise benim payıma düşen 70 TL’yi istedim. Fırat’ın yanında bulunan bir diğer şahıs, bana küfürler ederek ‘vermiyoruz parayı git evinde otur’ dedi. Sonrasında Fırat, 4-5 yıl öncesinde sosyal medyada ifşa olan eşcinselliğimle alakalı çıplak fotoğrafları göstererek ‘sen ne yapıyorsun’ dedi. Bu sırada arkamda bulunan bir şahıs kafama vurdu. Diğerleri de ona eşlik ederek yumruk ve kemerle vurdu. Paramı vermeden beni arabanın bagajına koyarak otogara bırakıp gittiler. Hepsinden şikayetçiyim.” şeklinde konuştu.

CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİ İDDİASI

İddianamede yer alan bir diğer ifadede ise sanık Fırat K., “Daha önceden Engin ile bir iletişimim yoktur, kendisini tanımıyorum. Çarşıda arkadaşım Murat A. ile alkol aldığımız esnada yanımıza gelerek hediyelik eşya satmak istediğini söyledi Ben de kendisine kafelerin yerini gösterdim. Biraz zaman geçtikten sonra tekrardan yanımıza geldi. Bizimle sohbet ettiği esnada parmağındaki ve kulağındaki küpeyi fark ettik. Bunun nedenini sorduğumda eşcinsel olduğunu ve benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi. Bu sırada ben çok sinirlendim. Utanmıyor musun bana bunu söylemeyi gibi şeyler söyledim, yüzüne tükürdüm ve kendisi ile konuşmak için oradan ayrıldık."

"EŞCİNSEL OLMANIN SONU BU"

Alkollü olduğum için nereye gittiğimizi hatırlamıyorum, zaten Engin gideceğimiz yeri tarif etti. Çok eski ve kapısı açık bir eve gittik, orada birlikte alkol aldık. Burada Engin’e neden erkekler ile cinsel ilişkiye girdiğini sordum. O da bana ‘paramı öyle kazanıyorum’ dedi. Daha sonra benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyleyince alkolün de etkisi ile Engin’i tekme tokat dövdüm. Benim dışımda Engin’i döven olmadı. Daha sonra Engin’in telefonunu zorla alarak kendi fotoğraflarımızı çekerek sosyal medya ve LGBT gruplarında paylaştırdım. Bu resimlerin üstüne de ‘eşcinsel olmanın sonu bu’ gibi birkaç cümle yazdırdım. Engin ile ne ben ne Murat ne de Emrah ilişkiye girdi. Zaten o teklifi yapması sebebiyle darbettim” ifadelerini kullandı.

5 SUÇTAN DAVA

Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 şüphelinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek “kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, özel hayata ilişkin ses ve görüntüyü ifşa etme ve hakaret" suçlarından haklarında dava açılmasını kararlaştırdı.

#Kocaeli #işitme engelli
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