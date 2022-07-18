Kocaeli sahillerinde boğulma tehlikesi geçiren 414 kişi kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerinin, denize giren vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere KOSKEM'in görev alanlarındaki plajlarda her yıl binlerce kişinin boğulmaktan kurtarıldığı belirtilen açıklamada, "Kurban Bayramı tatili nedeniyle en yoğun günlerini geçiren sahillerden Cebeci'de 172, Kovanağzı'nda 17, Kumcağız'da 105, Kerpe'de 29, Sarısu'da 19, Seyrek'te 12, Bağırganlı'da 33, Karamürsel'de 23 ve Bayramoğlu'nda 4 kişi olmak üzere toplam 414 vatandaş boğulmaktan kurtarıldı" sözlerine yer verildi.

Ayrıca KOSKEM görev bölgelerinde 71 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildiği belirtilen açıklamada, KOSKEM ekiplerinin, göreve başladıkları 15 Haziran'dan itibaren ise 757 kişiyi boğulmaktan kurtardığı bilgisi yer aldı.