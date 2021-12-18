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Kocaeli’de ışıkları neden kapattınız dedi, sahte alkolden komaya girdi

Sahte alkol içtikten sonra gözlerinde kararma, solunum yetmezliği ve böbrek ağrısı ile hastaneye giden Salih Civan hayatını kaybetti.

TÜRKİYE 18.12.2021, 10:22
Kocaeli’de ışıkları neden kapattınız dedi, sahte alkolden komaya girdi

Kocaeli’de, taksicilik yapan Salih Civan (36), Kocaeli İzmit Bekirdere Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında bulunan tekel bayisinden aldığı sahte içkiyi içtikten 20 saat sonra gözlerinde kararma, solunum yetmezliğini ve böbrek ağrısıyla fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede Civan'ın sahte alkolden zehirlendiği belirlendi. Yoğun bakıma alınan Salih Civan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Civan'nın cansız bedeni otopsi yapılaması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

"2 ŞİŞE VİSKİYE 250 LİRA VERMİŞ"

Sahte alkolden hayatını kaybeden Salih Civan'nın dayısının oğlu Güray Şentürk, şu açıklamalarda bulundu:

“Salih Civan, 36 yaşında ve 3 çocuk babasıydı. En küçük çocuğu 1 buçuk yaşında, kendisi benim de dayımın oğlu olur. Salih, evden çıkıp, 5 dakika sonra tekrar eve gelmiş. Büyük ihtimalle evin yakınlarında bulunan bir tekel bayisinden sahte alkol almış. 2 litrelik, 2 şişe viskiye 250 liraya vermiş.

“NİYE IŞIKLARI KAPATTINI DEMEYE BAŞLAMIŞ”

2 şişenin birini içmiş, diğeri de evinde bulundu. Salih, aldıklarını içtikten 20 saat sonra evinden rahatsızlanmaya başlamış. Gözleri kararmış ve 'niye ışıkları kapattınız' demeye başlamış. Aynı zamanda sonumu almakta zorlanmış ve böbrekleri ağrımaya başlamış.

“HİÇBİR ŞEY YOK DİYE BİZİ EVE GÖNDERDİLER”

Biz 3 kere hastaneye gittik. İlk olarak gece 4'te gittik, 'hiçbir şey yok' diye bizi geri eve gönderdiler. Ardından saat 9'da bir daha gittik. Yine geri gönderdiler. Hastamız gündüz 1 sırasında 'ölüyorum ben' dedi. Biz de ambulans çağırdık. Hastaneye gittiğimizde doktorlar ilk olarak koronavirüs sandı.

“BİR ANDA MORARMAYA BAŞLADI”

Salih, gözlerinin görmediği, solunum yetmezliğinin olduğunu ve böbreklerinin ağrıdığını söyledi. Üçüncü kez gittiğimizde hemşire Salih'in ağzına alkollü bez koydu. Salih bir anda morarmaya başladı. Uzman doktor geldi 'alkol almış bu' dedi. Onun öncesinde hiçbir doktor anlamamıştı.

“DOKTOR GÖZLERİNİN YÜZDE YÜZ KÖR BÖBREKLERİNİN TAMAMEN İFLAS ETTİĞİNİ SÖYLEDİ”

Ardından Salih, hastaneye yoğun bakımda hayatını kaybetti. Doktor zaten Salih'in gözlerinin yüze yüz kör olduğunu ve böbreklerinin tamamen iflas ettiğini söyledi.”

"BİZİM CANIMIZ YANDI, BAKASININ CANI YANMASIN"

Adını vermek istemeyen Salih Civan'nın dayısı ise, "Salih bir yerden sahte alkolü almış. Bayisinden mi, aldı biri mi verdi, bilmiyorum. Bu sahte alkolü satan kişilerin bir an önce bulunması lazım. Çünkü ölüm vakaları çok artmaya başladı. Bizim canımız yandı, bakasının canı yanmasın." dedi

#Sahte Alkol #Kocaeli
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