Kocaeli’de kocası 15 yerinden bıçakladı, 'şikayetçi değilim' dedi

Evde tartıştığı eşi tarafından 15 yerinden bıçaklanarak yaralanan kadın, duruşmada tutuklu yargılanan eşiyle ilgili şikayetini geri çekmek, evliliğini devam ettirmek istediğini söyledi.

TÜRKİYE 25.11.2021, 18:04
Kocaeli’de kocası 15 yerinden bıçakladı, 'şikayetçi değilim' dedi

12 Mayıs'ta Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Uygun Sokak’ta bulunan apartmandaki dairede, Burhan Emrah Şeker (30) ve 7 yıllık eşi Rabia Buse Şeker (28) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Burhan Emrah Şeker, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı.

KOMŞULARI KURTARDI

Kanlar içinde kalan Rabia Buse Şeker, kapının önüne çıkarak komşularından yardım istedi.

Sesleri duyan komşular, Şeker'in elinden bıçağı aldı.

Bu sırada ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanaması olan Rabia Buse Şeker, komşuları tarafından Körfez Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

15 YERİNDEN BIÇAKLADI

15 yerinden bıçaklanan Şeker, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyata alındı.

14 gün hastanede tedavi gören Rabia Buse Şeker, sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Burhan Şeker ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Olayla ilgili Kocaeli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Burhan Emrah Şeker, eşi Rabia Buse Şeker ve avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Burhan Emrah Şeker, tartışma sırasında eşinin kendisine karşı kötü sözler söylediğini ve bunu öfkeyle yaptığını düşündüğünü söyleyerek, amacının eşini öldürmek olmadığını belirtti.

ŞİKAYETİNİ ÇEKMEK İSTEDİ: KISKANDIRMAK İSTEDİM

Duruşmada söz alan Rabia Buse Şeker de eşiyle evliliğinin devam ettiğini belirtip, şikayetini geri çekmek istediğini söyledi.

Açtığı boşanma davasından vazgeçtiğini dile getiren Şeker, olay günü telefonda çok vakit geçirdiği için tartıştıklarını söyledi.

Şeker, “Beni aldatıyor musun?' dedi. Ben de kıskandırmak için ‘Evet’ dedim sonra tartıştık. Mutfağa gittim, eşim de arkamdan gelmiş. Kendimi savunmak için bıçağı savurmuş olabilirim. Bıçağı elimden almayı başardı, sonrasını hatırlamıyorum.” dedi.

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre verilmesini, Burhan Şeker’in tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Duruşma, 20 Ocak 2022'ye ertelendi.

#Kocaeli #15 yerinden bıçaklanarak yaralanan kadın
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