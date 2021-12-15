Kocası tarafından iki eli baltayla kesilmişti! AİHM Rusya'yı mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Rusya'nın, elleri kocası tarafından kesilen bir kadına 370 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

AİHM, Rusya'nın ev içi şiddetle mücadelede yetersiz kaldığını belirtti.

Margarita Graçeva 2017'de kocası tarafından kaçırıldıktan sonra baltalı bir saldırıya uğramıştı.

AİHM, Rusya'nın gelecekte bu tür saldırıları engellemek için acil değişiklikler yapması gerektiğini de vurguladı.

Rusya'da kadına karşı ev içi şiddetin "sarsıcı boyutlara ulaştığını" belirten mahkeme, Rusya'nın bunu önlemeyerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin iki maddesini ihlal ettiğine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Aralık 2017'de Margarita Graçeva'nın kocası, karısını bir ormana götürdü ve baltayla iki elini de kesti.

Graçeva'nın başına gelenler, Rusya'da aile içi şiddet vakalarına verilen cezaların yumuşatılmasının kadına yönelik şiddeti artıracağı korkularını doğrular gibiydi.

Yasalardaki değişiklikle, bir yakınını ilk dövdüklerinde hastanelik etmeyenler artık hapis cezasına değil, idari para cezasına çarptırılıyor. Verilen hapis cezaları da azaltıldı.

Eşinin ellerini kestiğini itiraf eden Dimitri Graçev ise hüküm giydi ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.