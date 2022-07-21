Kocası tarafından vurulan kadın 24 gün sonra öldü

Boşanma aşamasındaki eşi 3 çocuk annesi Nuriye Mert'i (38) kıskandığı öne sürülen Ertekin Mert (51), kiraladığı 35 DA 1582 plakalı otomobille 27 Haziran'da Yalova'dan İzmir’in Bayındır ilçesine geldi.

Av tüfeğiyle vurdu

Ertekin Mert, takip ettiği Nuriye Mert'i Mithatpaşa Mahallesi Park Geçidi Sokak'ta 35 NDY 38 plakalı minibüste otururken gördü.

Gözü dönen koca, yanındaki av tüfeğini alıp eşine 2 el ateş etti.

Karnına ve bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan Nuriye Mert'e ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.